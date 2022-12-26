Отключение света в Украине: министр энергетики рассказал, чего ждать на Новый год

Россияне могут атаковать энергетическую инфраструктуру в канун Нового года.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что российские террористы могут обстрелять энергетическую инфраструктуру 31 декабря – 1 января. При таких условиях могут возникнуть проблемы с электричеством. Если же обстрелов не будет, то Новый год в Украине будет со светом.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 26 декабря.

Министр считает, что россияне будут продолжать уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру и выбирают для этого сакральные даты, чтобы поиздеваться над украинцами. Поэтому новые обстрелы могут произойти даже 31 декабря или 1 января.

"Россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", – пояснил Галущенко.

Министр добавил, что если российские террористы не будут атаковать энергетическую инфраструктуру, то новогодние праздники в Украине будут с бесперебойным электричеством.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Уже зафиксировано 9 ракетных ударов по энергетике Украины. Террористы хотят оставить украинцев зимой без электричества и тепла, чтобы вынудить власть капитулировать.

Из-за ракетных ударов России в Украине введены графики аварийных и почасовых отключений электричества.

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