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Отключение света: в "Укрэнерго" предупредили о дефиците электричества 19 декабря и назвали причины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Отключение света: в "Укрэнерго" предупредили о дефиците электричества 19 декабря и назвали причины

Фото: pixabay.com

Ситуация улучшится после потепления.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев, что из-за морозов в Украине в воскресенье и понедельник, 18-19 декабря, ожидается значительный дефицит в энергосистеме.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Кудрицкий подчеркнул, что 18 декабря в Украине выросло потребление электричества, то же ожидается и 19 декабря.

"Хочу сказать, что холодно будет и завтра, в понедельник, как мы знаем по прогнозам погоды, поэтому сегодня и завтра дефицит будет значительным. Особенно завтра, поскольку будет рабочий день, кроме того, ожидаются достаточно сильные морозы", — сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Также Кудрицкий объяснил, что после потепления дефицит должен уменьшиться. Он также подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить граждан электроснабжение после массированных ракетных обстрелов.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры

Российские террористы от 10 октября наносят массированные ракетные удары по энергетике Украины. Уже было 9 масштабных ракетных ударов по энергетическим объектам Украины, из-за чего возникли проблемы с электроснабжением во всех регионах.

По состоянию на 18 декабря продолжается процесс возобновления работы энергосистемы Украины. Атомные станции вышли на плановую мощность, однако объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на дефицит в системе.

В Киевской области от 20 декабря при условии, что не будет новых ракетных ударов, планируется вернуться к плановому отключению электричества.

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Дата публикации
Просмотры
324
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