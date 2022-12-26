Отключение света: Зеленский – о ситуации с электричеством и угрозе новых ракетных атак

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об улучшении в энергетической инфраструктуре Украины. Однако он подчеркнул, что россияне могут готовить новый ракетный удар по украинской энергетике в канун Нового года и Рождества.

Об этом он сказал 26 декабря во время своего традиционного обращения к украинцам.

Президент подчеркнул, что благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать ситуацию, однако отключения электричества продолжаются.

"Дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждому и каждому, кто обеспечил этот результат. Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году — и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", — пояснил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что существует угроза новых ракетных ударов, и к этому уже готовятся.

"И, пожалуйста, не забывайте, что нужно быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям. ПВО готовится, государство готовится, и каждый должен подготовиться. Учитывайте, пожалуйста, на сирены", — сказал Зеленский.

Зеленский за 26 декабря: три главных пункта в день

Ракетные обстрелы украинской энергетической системы

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Было уже 9 масштабных ракетных ударов по энергетической системе. Оккупанты во время обстрелов запускают 70-90 ракет, чтобы нанести украинцам как можно больший ущерб. Россияне хвастаются геноцидной войной и тем, что люди вынуждены сидеть без электричества.

В ГУР МО считают, что цель России – оставить украинцев без тепла и электричества во время зимы. Глава военной разведки Кирилл Буданов считает, что РФ может устроить еще 2-3 массированных ракетных удара.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что будет в Украине на Новый год свет, зависит от вероятности новых обстрелов. Если таковых не будет, то украинцы будут с электричеством на праздники.

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