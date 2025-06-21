Отключение связи во время атак "Шахедами": авиаэксперт оценил предложение

Атаки "Шахедами" / © ТСН.ua

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Россия начала использовать украинские вышки сотовой связи для корректировки «Шахедов», что натолкнуло на мысль «глушить» связь при атаке дронов. Однако такое предложение имеет ряд нюансов, и лучше рассмотреть вариант отключений станций по маршрутам дронов в момент пролета.

Об этом в интервью «Главреду» сказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро Антонов» Константин Криволап.

У «Шахедов» есть основная система навигации, однако она со временем накапливает погрешности и периодически нуждается в уточнении координат.

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«Чтобы обновить свои координаты, дроны используют простейшую SIM-карту, фиксируют вышки мобильной связи, координаты которых известны и не изменяются, и методом триангуляции определяют точное местонахождение „Шахеда“, уменьшая погрешность инерционной навигации», — пояснил Криволап.

По мнению авиаэксперта, предложение оставить население без мобильной связи является плохим. Ведь в таком случае без него будут и службы, в том числе ГСЧС.

Криволап акцентирует, что базовые станции мобильной связи действительно могут влиять на точность наведения и ориентации «Шахедов».

«Как сделать так, чтобы и „овцы целые, и волки сыты“? Для этого, насколько я понимаю (были соответствующие сообщения), операторы мобильной связи уже работают над тем, чтобы отключать отдельные соты (базовые станции) по маршрутам движения „Шахедов“, — говорит эксперт.

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Поэтому отключения станций будут продолжаться исключительно в момент пролета дрона кажется разумным компромиссом.

«Полностью отключать связь — нет смысла. Нужно точечное отключение — именно в тех местах, где пролетают дроны. Ведь их может быть много, они могут „строиться в очередь“.

Ранее говорилось, что последние массированные удары российских «Шахедов» по Одессе снова подняли вопрос о дальнейшей эскалации дроновой войны. До этого РФ атаковала Киев, Харьков, Кременчуг, Сумы, Запорожье. Действительно ли украинцам стоит готовиться к усилению атак и есть ли связь между ними и международными событиями.

Как отмечает военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, Россия уже длительно применяет точечные и массированные удары, атакуя один город или населенный пункт. Эта тактика, вероятно, сохранится.

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«РФ выбирает определенные объекты в одном городе или райцентре и атакует роями/волнами дронов, а при необходимости добавляет компонент крылатых ракет или баллистики. В последний раз такую тактику применили к Одессе, а до этого были Киев, Кременчуг, Харьков и другие города. Из этого можно заключить, что россияне это делают планово, чтобы как можно сильнее влиять на местное население, нанося разрушения и человеческие жертвы. Цель ударов — заставить соглашаться на ультимативные условия Путина», — объясняет Игорь Романенко.