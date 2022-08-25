Отключение Запорожской АЭС от сети: реакция США

В США не могут подтвердить сообщение о том, что все энергоблоки Запорожской АЭС приостановили работу. В то же время они выразили обеспокоенность происходящим вокруг электростанции.

В США еще раз призвали РФ прекратить военную деятельность вокруг ЗАЭС.

Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает CNN.

"Мы очень обеспокоены отключением любой другой электростанции; мы очень обеспокоены любой происходящей деятельностью, особенно потому, что у нас нет адекватного доступа, чтобы увидеть, что на самом деле происходит и какое может быть немедленное влияние происходящего там ", – сказала она.

Дженкинс подчеркнула, что действия российских кафиров повышают риск возможного выброса радиации, угрожающей Европе.

"Россия создала серьезный риск ядерного инцидента, опасного выброса радиации, который может угрожать не только людям и окружающей среде Украины, но и повлиять на соседние страны и все международное сообщество", – считает американская чиновник.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети.

Вечером в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины, однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

Мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию: что происходит с отключением ЗАЭС

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