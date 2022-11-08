Отключения света в Украине могут продолжаться всю зиму – эксперт

По словам эксперта, в некоторых регионах будет больше аварийных и плановых отключений.

Энергосистема Украины в ближайшие месяцы будет работать в постоянном режиме дежурства аварийных отключений и ремонтов.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, в течение осенне-зимнего периода ситуация с отключениями света в Украине будет сложной, а в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше.

"Система будет работать в режиме обстрелов, аварийных отключений, ремонтов, снова обстрелов, и так по кругу. Такая ситуация у нас будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода. В определенных регионах будет больше аварийных и плановых отключений, в других – меньше", — отметил он.

По его словам, Киевская, Житомирская, Черниговская области и Киев – энергодефицитные регионы, поскольку мало производят электроэнергии.

"То есть у нас здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов – он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, поэтому возникают соответствующие проблемы", — пояснил Омельченко.

Отключение света в городах Украины

В начале октября Россия начала массированные атаки по критической инфраструктуре Украины. Так, 10 октября утром русские войска массированно обстреляли украинские города. Россияне попали ракетами по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и городе Киеве. Впоследствии эти атаки продолжались в течение месяца почти каждый понедельник.

Из-за этого в Украине ввели графики почасовых отключений света. Однако из-за перегрузки систем облэнерго применяют также графики аварийных отключений.

Так, во вторник, 8 ноября, "Укрэнерго" из-за роста потребления электроэнергии ввело аварийные отключения в Киеве и семи областях Украины.

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