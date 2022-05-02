Отключенный SWIFT для "Сбербанка" и запрет для Кирилла и Кабаевой: что готовит ЕС для РФ в шестом пакете санкций

Отключенный SWIFT для "Сбербанка" и запрет для Кирилла и Кабаевой: что готовит ЕС для РФ в шестом пакете санкций

Новый удар по военной машине Кремля – Евросоюз готовится забанить российскую нефть, которая в прошлом году благодаря европейским деньгам пополнила российскую казну более чем на 70 миллиардов евро.

Все больше европейских столиц готовы включить нефтяное эмбарго в следующий, уже шестой, пакет санкций, который должны представить на этой неделе, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Евросоюз готовится отрезать от SWIFT больше российских банков. Трудности с международными переводами угрожают, в частности, клиентам крупнейшего банка страны-агрессорки – "Сбербанку".

Но оставят в белом списке "Газпромбанк", через который Европа оплачивает российские энергоносители. Новая прихоть Путина — рассчитываться за них в рублях, и из-за отказа Россия, вопреки всем контрактам, уже перекрыла кран Болгарии и Польши. Впрочем, шантаж не сработал, и Варшава уверяет, что проживет без российских газовых поставок. Еще и заполнит хранилища на зиму, заявили сегодня местные чиновники.

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«Мы очень гордимся тем, что попали в список недружественных Путин стран. Мы полностью в безопасности. И призываем другие страны не поддерживать прихоти Путина платить в рублях», — заявила министер по климату и окружающей среде Польши Анна Москва.

Таких, кто бы поддержал, в Евросоюзе не знают, руководству ЕС неизвестно о компаниях, которые якобы платят в рублях. Так прокомментировала сегодня еврокомиссар по энергетике информацию, которую ранее обнародовали западные СМИ: будто четыре европейских компании приняли требования Путина. В этот момент — в Брюсселе обсуждают, как ответить на российский газовый шантаж, для этого здесь экстренно собрались министры энергетики стран ЕС. И ответ, говорят, точно не будет таким, который удовлетворит Россию.

«Мы будем продолжать платить в евро контракты, заключенные в евро, или в долларах. Сейчас работаем над тем, чтобы больше не зависеть от российского газа. И чем быстрее справимся, тем быстрее сможем быть спокойными перед лицом российской угрозы», – добавляет министер по экологическим трансформациям Франции Барбара Помпили.

Европа уже согласовала поэтапный отказ от российского угля и больше, чем когда-либо готова к независимости от российской нефти. 26 процентов этого топлива – получает из России. А кое-где и больше – зависит от страны. Так что долгое время эмбарго на нее было предметом ожесточенных дискуссий. Они еще продолжаются, впрочем, чтобы не финансировать через нефть военную машину Путина и одновременно смягчить удар по своим экономикам, здесь пришли к предварительному согласию — на постепенный бан.

Нефтяное эмбарго: какие ограничения ждут Россию в новом санкционном пакете ЕС

Источники «Радио Свобода» в дипломатических кругах ЕС свидетельствуют, под него попадет сначала танкерная нефть, затем перекроют трубы, а полностью – эмбарго начнет действовать со следующего года. Шансы на него выросли, когда решение перестало блокировать Германию. В то же время, там пока не готовы к отказу от российского газа. «Шаги, которые мы делаем, должны быть разумными, чтобы не спровоцировать экономические катастрофы из-за наших бездумных действий. Я всегда представлял позицию Германии и лоббировал понимание позиции Германии, например относительно газа, где мы еще не готовы к эмбарго», — отметил вицеканцлер Германии Роберт Хабек.

Пакет санкций, в котором ожидаем нефтяное эмбарго, должны быть представлены в среду. «Белые вороны», грозящие заблокировать его, остаются Венгрией и Словакией, — сообщает «Рейтер». Впрочем, журналисты добавляют, что Евросоюз, если не уговорит их, то сделает для этих стран исключение или продлит переходный период.

Накроет новая волна санкций и рынок недвижимости – россияне не смогут обзаводиться новыми поместьями в ЕС. И станут еще длиннее именные черные списки. Источники свидетельствуют: там может оказаться гимнастка и бывшая депутат Дерджумы Алина Кабаева, которой СМИ давно приписывают роман с Путиным и троих общих детей. А также – патриарх Кирилл, давно оправдывающий российскую агрессию против Украины.

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