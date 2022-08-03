Откровенная ложь: в Пентагоне отрицают заявления Шойгу об уничтожении HIMARS

Российские оккупанты распространили информацию, что якобы им удалось уничтожить несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
В частности, фейк об этом активно распространял министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу. Впрочем, в Пентагоне опровергают его заявления об уничтожении шести HIMARS.
Об этом сообщает издание Reuters.
"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу и они снова откровенно лживы", — заявил и.о пресс-секретаря Пентагона Тодд Бреассил.
Напротив, заметил он, ВСУ очень успешно используют американские РСЗО, которые "США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого, преступного вторжения России".
"Украинцы применяют с разрушительной точностью и эффективностью каждую из полностью сочтенных высокоточных ракетных систем, которые – добавил он.
Как сообщалось, Шойгу приказал российским военным уничтожать дальнобойные ракетные и артиллерийские системы. Несмотря на заявления российских пропагандистов о ликвидации HIMARS, в Украине отмечают, что не потеряли реактивную систему залпового огня. Более того — показали эффективность их использования.
Читайте также:
- Сколько Украине нужно HIMARS и MLRS, чтобы выйти на "границы" 24 февраля – Жданов ответил
- Способны изменить ситуацию на поле боя: военный эксперт назвал достойную альтернативу HIMARS
- Великобритания уже подготовила два корабля для передачи Украине – Пристайко