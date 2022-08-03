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Откровенная ложь: в Пентагоне отрицают заявления Шойгу об уничтожении HIMARS

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Откровенная ложь: в Пентагоне отрицают заявления Шойгу об уничтожении HIMARS

Фото: Associated Press

Российские оккупанты распространили информацию, что якобы им удалось уничтожить несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В частности, фейк об этом активно распространял министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу. Впрочем, в Пентагоне опровергают его заявления об уничтожении шести HIMARS.

Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу и они снова откровенно лживы", — заявил и.о пресс-секретаря Пентагона Тодд Бреассил.

Напротив, заметил он, ВСУ очень успешно используют американские РСЗО, которые "США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого, преступного вторжения России".

"Украинцы применяют с разрушительной точностью и эффективностью каждую из полностью сочтенных высокоточных ракетных систем, которые – добавил он.

Как сообщалось, Шойгу приказал российским военным уничтожать дальнобойные ракетные и артиллерийские системы. Несмотря на заявления российских пропагандистов о ликвидации HIMARS, в Украине отмечают, что не потеряли реактивную систему залпового огня. Более того — показали эффективность их использования.

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