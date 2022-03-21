Откровенно о личном: Зеленский рассказал, хорошо ли спит и почему не читает

Президент признался, что расслабиться в нынешних реалиях сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что мало спит и не читает художественную литературу, потому что голова занята другими процессами и другими решениями.

"Чувствую себя нормально. Я считаю, что я не болен, а абсолютно здоровый мужчина. Точно понимаю, что происходит, точно принимаю решение. Спокойно. Считаю, что это важно для нас сейчас быть очень взвешенными. Прочность свою наши военные показывают. Там тоже надо показывать баланс, оставаться крепкими воинами, защищать государство, при этом показывать отношение даже к врагу, показывать отношение человеческое", — рассказал он в интервью "Суспільному".

По словам президента, это важно. То, что касается человечности, проговаривается с главнокомандующим и командирами.

"Для меня очень важно чтобы люди видели, что мы защищаем наше государство, но с человеческим лицом. Мы не пытаем людей, Мы показываем, что мы готовы защищать и не готовы выигрывать – потому что это не игра – любой ценой. И поэтому показываем разницу между людьми, которые пришли захватывать наше государство, пришли на нашу землю — мы видели их отношение к пленным украинцам. Мы видим видеосъемки чеченских боевиков с их угрозами, с их отношением к нашим пленным — к сожалению, диким отношением", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина видит и показывает миру, что происходит с обычными людьми, не с военными, со стороны оккупантов, блокирующих города, у людей забирают пищу, воду, не дают электроэнергию — даже в тех городах, которые не пострадали от бомбардировки, а там, где они сами выключили свет и т.д. Поэтому очень важно показывать, что украинцы даже воюют цивилизованно.

Также президент признался, что спит нормально.

"Сплю нормально. Я всегда немного спал. Всегда - в любое время. Просто сейчас большая концентрация на работе и на том, что ты делаешь. И на словах, скажу откровенно, потому что самая большая концентрация из-за того, что многое зависит от тебя. Я хочу, чтобы я давал только позитив — не в смысле улыбок, а позитив от своих шагов. И точно не хочу вредить тем или иным нашим гражданам", — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что люди важны, потому что сам народ защищает государство.

"Это говорит о том, что это наше, если не единственное, то наше самое главное сокровище и защита. Это и есть наш союз безопасности. Это и есть наш народ", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что художественную литературу сейчас не читает.

"Что касается, читаю ли я. Честно говоря, художественную литературу не читаю сейчас. Понимаю и люблю. Но понимаю и не могу... Первую страницу я попробовал, первую страницу я читаю, на второй я уже думаю о том, что у нас происходит. Потом я читаю заново вторую страницу, потому что не понял, что я там прочитал, и потом перехожу на третью и снова забываю, потому что голова, мозг забиты другими процессами и другими решениями. Расслабиться сложно", — резюмировал он.