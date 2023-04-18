Откроют ли курорты Одесчины в этом году: военные дали рекомендации властям

Военное командование предупредило, что в этом году открытие курортного сезона в Одесской области – нецелесообразно.

Об этом на брифинге 18 апреля сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Південь" Украины Наталья Гуменюк.

"Органы местных властей предупреждены, что открытие курортного сезона нецелесообразно. С нашей стороны направлены соответствующие информирования о том, какие угрозы могут быть. Далее ждем решения военной администрации, которая уполномочена в этом случае обозначить для населения, как это должно происходить", — рассказала Гуменюк.

Также она отметила, что безопасность в Одесской области – превыше всего. Однако окончательное решение по этому поводу должна принять Одесская военная администрация.

Напомним, Гуменюк предупредила, что Россия может готовить массированный удар по Одессе на 2 мая.

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