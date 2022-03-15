Открыт гуманитарный коридор для частного транспорта из Мариуполя в Запорожье — глава Донецкой ОГА

Открыт гуманитарный коридор для частного транспорта из Мариуполя в Запорожье — глава Донецкой ОГА

Кириленко также рекомендовал гражданам прибыть в Васильевку не позднее 18:00.

Сегодня, 15 марта, с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частных автомобилей из Мариуполя в Запорожье.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"15.03 с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье", — отметил он.

Кириленко также рекомендовал гражданам для личной безопасности удалить мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позднее 18:00, а если не успевают до этого — найти безопасное место и переночевать в Бердянске или Токмаке.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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