Открытая рана: волонтер показал свежие кадры из Покровска в Донецкой области

Покровск / © Denis Khrystov / Facebook

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Волонтер показал свежие кадры из Покровска в Донецкой области. Это рана, которая не заживет никогда.

Об этом написал Денис Крестов.

"Иногда я забываю, в какой год войны что происходило. Поэтому каждый этап войны разделяю на города или регионы, откуда проходят эвакуации. Какие уже уничтожены. Сейчас этот этап "Покровск" - открытая рана, которая не заживет никогда", - отметил Хрестов.

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Ранее источники BBC в Генштаб заявили, что для агрессорки РФ приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области , к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка.