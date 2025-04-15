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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1322
Время на прочтение
1 мин

Открытая рана: волонтер показал свежие кадры из Покровска в Донецкой области

В городе не осталось уцелевших построек.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровск

Покровск / © Denis Khrystov / Facebook

Волонтер показал свежие кадры из Покровска в Донецкой области. Это рана, которая не заживет никогда.

Об этом написал Денис Крестов.

"Иногда я забываю, в какой год войны что происходило. Поэтому каждый этап войны разделяю на города или регионы, откуда проходят эвакуации. Какие уже уничтожены. Сейчас этот этап "Покровск" - открытая рана, которая не заживет никогда", - отметил Хрестов.

Ранее источники BBC в Генштаб заявили, что для агрессорки РФ приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области , к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка.

Дата публикации
Количество просмотров
1322
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