Открытые данные о поставках вооружения Западом сильно отличаются от секретных – военный эксперт

Мы узнаем о появлении "западных ништяков" у ВСУ по факту их применения на поле боя, отметил Олег Жданов.

Открытые данные о поставках вооружения Западом сильно отличаются от секретных. Мы узнаем о появлении "вкусных плюшек" в составе Вооруженных сил Украины уже по факту их применения на поле боя.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

"Конечно же, открытые данные о поставках вооружений вообще не идут ни в какое сравнение с теми секретными данными, которые, допустим, согласовывает генерал Залужный с генералом Милли непосредственно в своем телефонном разговоре. Поэтому здесь совершенно нельзя сравнивать. А о сроках я вообще не говорю. Мы с вами, как обычные граждане, узнаем о появлении "вкусных плюшек" или, как сейчас говорят, "западных ништяков" в составе Вооруженных сил Украины по факту их применения на поле боя", — отметил он.

Напомним, США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов.

Пакет включает:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

боеприпасы к БМП Bradley;

военную технику для наведения переправ;

взрывное снаряжение;

средства в поддержку, обучение и обслуживание.

Вместе с новым пакетом помощь США Украине с начала вторжения составит более 32 млрд долларов.

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