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"Открывает коридор для украинских ракет": полковник ВСУ об уничтожении РЛС врага

"Открывает коридор для украинских ракет": полковник ВСУ об уничтожении РЛС врага

РЛС РФ / Фото: Министерство молодежи и спорта

Для деоккупации Крыма важно не останавливаться и использовать все доступные средства, включая авиацию.

Уничтожение РЛС и ЗРК ослабляет ПВО врага, открывая коридоры для украинских ракет и беспилотников. Это также свидетельствует о начале подготовки к завоеванию воздуха для атак на военные объекты.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, Роман Свитан, в эфире "24 канала".

"Главное – попасть в узкий временный коридор, чтобы продолжить удары по российским системам ПВО и радиотехнических войск", – отметил полковник.

Он добавил, если действия продолжатся в ближайшие дни, возможно, нанести массированный ракетный и беспилотный удар по военным объектам Крыма, вплоть до Керчи.

Также Роман Свитан отметил, что такие операции уже производились раньше, но завершались без должного эффекта, поскольку россияне восстанавливали свои позиции.

Напомним, против кассетных БЖД эффективность советских ПВО снижается.

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