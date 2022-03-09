Открываются гуманитарные коридоры: Верещук сообщила о маршрутах и времени

Также вице-премьер обратилась к российским военным с требованием придерживаться обязательств.

В полшестого утра в среду, 9 марта, Украина получила уведомление от Российской Федерации о согласовании ранее предложенных маршрутов эвакуации граждан, а также сообщение Международного Красного Креста о направлении письма на их имя с таким согласованием.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мы направили свое письмо в Международный комитет Красного Креста и в 9 часов утра проходит разговор нашего премьера Дениса Шмыгаля с руководителем Питером Майером на предмет подтверждения такого согласования", — отметила она.

Так, по словам Верещук, военные соглашаются прекратить огонь с 9:00 до 21:00 текущего дня.

Сегодня с 9 часов утра открываются гуманитарные коридоры на следующих маршрутах:

город Энергодар – Запорожье;

город Сумы в направлении города Полтава;

из города Мариуполя (Донецкая область) в направлении города Запорожье;

из города Волноваха (Донецкая область) в направлении города Покровск;

из города Изюм (Харьковская область) в город Лозовая (Харьковская область);

из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель (Киевская область) в город Киев через Стоянку, Белогородку.

"Вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9 утра 9 марта 2022 года. У нас есть отрицательный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь – Запорожье, а также Волноваха – Покровск. Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено и люди смогли покинуть места, где они сейчас укрываются от сокрушительного огня "Градов", который их убивает. Отдельно хочу остановиться на городе Ворзеле. Там есть Дом малютки, где сейчас находится 55 детей и 26 человек персонала. Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома. Мы очень просим Вооруженные силы Российской Федерации придерживаться взятых на себя обязательств и прекратить огонь с 9 утра до 21 вечера, как мы договаривались", — обратилась Верещук к Российской Федерации.

Кроме того, в среду, 9 марта, эвакуация мирного населения из Сум будет продолжена. Выехать из города можно как своим транспортом, так и автобусами.

ТСН.ua