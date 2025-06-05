Откуда больше всего идут в СЗЧ: командующий Нацгвардией ответил

Проблема СЗЧ в армии

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Чаще всего в СЗЧ бойцы убегают после прохождения учений, как раз перед отправкой в зону боевых действий.

Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины генерал Александр Пивненко в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

«У тебя же все было нормально, ты прошел базовую всеобщую военную подготовку. Ты нормальный парень, у тебя все выходит. Но через неделю ты знаешь, что уезжаешь, скажем, на Покровское направление. Бывает такое. Отпускают тебя собраться домой, и все ты уже просто не возвращаешься. Таких 70-75% случаев, когда люди сбегают из пунктов постоянной дислокации и уже не возвращаются. Не с фронта сбегают, это опасно. На фронте ты ждешь, когда произойдет ротация, и тебя в нормальных условиях поменяют», — объяснил он.

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Пивненко отметил, что очень часто у украинских мужчин, под влиянием враждебных ИПСО, существует мнение, что на фронте тебя обязательно «отправят на мясо». Но это неправда, уверяет генерал.

«Воюют подразделения Специального назначения, „Азов“, „Хартия“, „Буревой“, „Рубеж“… Все же воюют, все же нормально, и ребята нормальные. Я же езжу, общаюсь, и на уровне батальона, постоянно вручаю награды, и ведомственные, и государственные. Нет таких проблем, чтобы люди плакали, что завтра в бой, я погибну», — заверил он.

Он призывает украинцев не бояться идти в армию.

«Ты можешь пойти дронщиком, ты можешь пойти кем угодно. А им страшно, они думают, что все конец. Нет, ты можешь стать классным военным и пойти дальше развиваться. Это может твой путь, а ты никогда об этом не думал», — подытожил Пивненко.

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Ранее офицер «Азова» Арсен Дмытрык «Лемко» назвал одну из главных причин, почему бойцы бегут в СЗЧ.