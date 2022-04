"Откуда приходят орки": создана онлайн-карта с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче

Карта была создана с помощью сервиса Google Maps.

В Эстонии создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые безжалостно убивали и издевались над гражданскими в Буче и мародерили в городе.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

К слову, карта получила название Where do orcs come from?, что в переводе "Откуда приходят орки?". Она была создана с помощью сервиса Google Maps.

Авторы из Эстонии отметили, что при создании онлайн-карты использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных на базе информации ГУР МО Украины о военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригад 35-й армии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что зверствам российских оккупантов в Буче предшествовали годы российской пропаганды, разжигавшей ненависть к украинцам.

