Откуда Россия сегодня может черпать запасы для продолжения войны в Украине: Буданов дал ответ

Россия пока не может позволить себе признать, что она проигрывает, отметил руководитель ГУР.

Фактически, почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения России для войны против Украины, является Иран.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки", отвечая на вопрос, откуда Россия сегодня может черпать запасы для продолжения войны в Украине.

"Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И никакого нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно вот здесь было использовано. Возможно еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды.тНу а, скажем так, другие страны — Россия просто пытается приобрести где угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны — более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем да, Ираном. По состоянию на сейчас", — подчеркнул руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос, каким образом Россия в таких условиях может продолжать эту войну, Буданов отметил, что РФ пока не может позволить себе признать, что она проиграет.

"Скажем так, есть прямая зависимость стабильности режима от этого фактора. Однако, если перефразировать ваш вопрос: а единодушна ли, скажем так, Россия в вопросе продолжения боевых действий? Ответ будет — нет. Не единодушна. То, что касается высшего государственного руководства. Ко многим пришло понимание, что что-то не так", – резюмировал он.

Напомним, оккупанты наращивают интенсивность штурмов, Минобороны сообщило о сложной ситуации на фронте.

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