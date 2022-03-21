Откуда российские самолеты атакуют Украину: список и карта аэродромов

Оккупанты используют около 40 аэродромов, расположенных в России, Беларуси и оккупированном Крыму.

Для осуществления авианалетов на Украину российская армия использует практически все пригодные для этого аэродромы Беларуси, России и оккупированного Крыма. Оттуда авиация РФ бомбит военные и гражданские цели, обстреливает территорию Украины ракетами, осуществляет десантирование, использует вертолеты.

Всего оккупанты используют около 40 аэродромов, расположенных в России, Беларуси и оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на комментарии ряда военных экспертов.

Аэродромы оккупированного Крыма

Оккупированный Крым стал для России не только плацдармом для наступления с юга сухопутными войсками, но и удобной базой для воздушных налетов, говорят эксперты. Именно здесь расположены по меньшей мере два больших военных аэродрома, которые РФ активно использует в войне против Украины.

"Из Крыма очень много авиации взлетает, и они отрабатывают по разным направлениям. Не исключено, что по Мариуполю тоже. Из Крыма есть информация и о стратегической авиации, такой, как самолеты "Ту", которые запускают ракеты типа "Х", - рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Именно такие ракеты класса "Х" применялись, например, для ударов по Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областям. По словам экспертов, в большинстве случаев атак на эти области РФ используют такие ракеты как "Х-101". Также есть риски, что они могут использовать другую модификацию – "Х-102" с термоядерной боеголовкой.

Один из ключевых для авиации РФ аэродромов в оккупированном Крыму расположен вблизи города Саки. Он и к началу полномасштабного наступления был готов к немедленным боевым действиям. Ранее здесь была база ВМС Украины, но сейчас базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

"Военный аэродром Саки"/Фото Google Maps

Саки - не единственная авиабаза россиян в оккупированном Крыму. На полуострове есть другой крупный военный аэродром - Бельбек. Он расположен к северу от Симферополя. На нем, судя по спутниковым снимкам как минимум с 2005 года, также расположено большое количество военных самолетов.

Сейчас, по информации воздушных сил Украины, здесь базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. После реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, из которых, по данным ВСУ, с территории Черного моря ракеты уже выпускают, в частности, по Львовской области.

По словам экспертов, такие самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояния до 5,5 тысячи километров.

"Аэродром Бельбек"/Фото "Радио Свобода"

Военный аэродром "Морозовск" (Россия)

В Ростовской области дислоцируется оперативное объединение России – 4-я Краснознаменная армия Военно-воздушных сил, нацеленная на атаку по направлению юго-востока Украины.

Она включает в себя истребители, вертолеты, силы противовоздушной обороны, а также более 40 бомбардировщиков, большинство из которых стоит на аэродроме "Морозовск". Это связано с тем, что именно здесь базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.

"Военный аэродром Морозовск"/Фото "Радио Свобода"

Аэродромы Краснодарского края

Ближайшими авиабазами к Мариуполю также являются российские военные аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск.

От Приморско-Ахтарска до блокадного Мариуполя примерно 125-130 км. Обычно здесь базируются только истребители Су-25, а бомбардировщиков нет. Еще до начала полномасштабного вторжения России истребители можно было рассмотреть со спутника. Но уже в марте здесь были также замечены "голубые" бомбардировщики Су-34.

"Военный аэродром Приморско-Ахтарск"/Фото "Радио Свобода"

Второй российский аэродром в Краснодарском крае расположен в Ейске, "через залив" от Мариуполя. Расстояние от него до украинского города составляет всего около 60 км. Здесь, по данным портала Military Aviation, базируется более 20 самолетов МиГ-29К, но на снимках со спутника такого количества российских истребителей не видно. Преимущественно здесь стоят противолодочные самолеты Ту-142 и около 5 истребителей, среди которых Су-33.

Военный аэродром Лида (Беларусь)

Обычно на этом аэродроме стоят силы 116-й гвардейской штурмовой базы ВВС Беларуси. Приблизительно такая ситуация видна на снимке за сентябрь 2020 года от Maxar для GoogleMaps: более 20 военных самолетов, часть из которых может быть спрятана в специальных подземных ангарах.

Обычно здесь находятся преимущественно самолеты Су-25 и МиГ-29, а также Як-130.

На последнем детальном снимке спутниковой системы Planet за 14 февраля 2022 года также не видно серьезных изменений в количестве самолетов, но рядом со взлетной полосой уже можно увидеть более 20 вертолетов, которых там раньше не было. Это может свидетельствовать о начале активной переброски военных РФ еще во время так называемых "учений".

На последних снимках за 17 марта изменения уже ощутимы. Число самолетов на взлетной полосе увеличилось почти вдвое. Среди них видим самолеты, которые из-за яркого голубого цвета довольно легко распознать даже на снимках невысокого качества. Это российские бомбардировщики Су-34.

Только 17 марта с аэродрома Лиды в направлении Украины, по меньшей мере, девять раз взлетали Су-34 и еще дважды – Су-25, это подтвердили в Вооруженных силах Украины.

"Военный аэродром Лида"/Фото "Радио Свобода"

Военный аэродром Барановичи (Беларусь)

До полномасштабного вторжения на аэродроме Барановичи насчитывалось около 50 военных самолетов ВВС Беларуси. Это связано с тем, что именно там базируется 61-я истребительная авиабаза, в состав которой входят преимущественно самолеты типов Су-30СМ, Су-27 и МиГ-29.

Но с сентября 2021 года туда начали прибывать и российские самолеты Су-30СМ и Су-34. Тогда это объясняли учениями Запад-2021, которые военные Беларуси и РФ осуществляли каждые 4 года. Позже этот аэродром стали использовать для нападений и бомбардировок территории Украины.

"Военный аэродром Барановичи"/Фото Google Maps

Аэродром Лунинец (Беларусь) и военно-транспортный аэродром Сеща (Россия)

Аэродром Лунинец был пуст до 2022 года, потому что имеет статус запасного. Но теперь там располагается не менее 20 самолетов Су-25СМ. Также имеется как минимум один бомбардировщик Су-34.

До войны военно-транспортный аэродром Сеща в Брянской области служил преимущественно для транспортных самолетов. Приблизительно за месяц до начала вторжения России в Украину на нем начали появляться бомбардировщики и истребители. Согласно последним спутниковым снимкам Planet, по состоянию на 17 марта на аэродроме Сещи стоят бомбардировщики Су-34.

"Военно-транспортный аэродром Сеща"/Фото "Радио Свобода"

В общей сложности журналисты "Схем" насчитали примерно 40 аэродромов на территории России, Беларуси и оккупированного Крыма, которые российские военные используют для своих целей.

Аэродромы, которые российские военные используют для своих целей/Фото "Радио Свобода"

В России это аэродромы рядом с населенными пунктами Крымск, Краснодар, Кореневск, Минеральные воды, Кущевска, Ростов-на-Дону, Миллерово, Мариновка, Волгоград, Саратов, Бутырлиновка, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Шаталово и Калуга.

Во временно оккупированном Крыму, кроме вышеупомянутых Сак и Бельбека, это аэродромы вблизи населенных пунктов Кача, Гвардейское и Джанкой.



В Беларуси такие аэродромы расположены у городов Минск, Мозырь, Гомель, Брест, Витебск и Бобруйск.

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