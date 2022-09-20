"Отлавливают всех": Жданов рассказал о "мобилизации" на оккупированных территориях и запрете выезда из Крыма

Российские захватчики продолжают "мобилизацию" на оккупированных территориях Украины, устраивая облавы. Кроме того, соответствует действительности информация о запрете выезда из оккупированного Крыма.

На сегодняшний день оставить Крым без разрешения военного комиссара невозможно.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Продолжаются меры так называемой мобилизации на временно оккупированных противником территориях. Это то, о чем я говорил: как только человек берет паспорт гражданина РФ, ему сразу же практически вручают повестку. И на территориях, которые были оккупированы до массового вторжения российских войск в Украину, там просто идут облавы и отлавливают всех, выписывают из больниц", – сообщил эксперт.

Он также прокомментировал информацию о запрете выезда мужчин из территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

"Писали в комментариях "дайте подтверждение". Ну, вот вам подтверждение пришло, попробуйте уехать без разрешения военкома из Крыма. Это реалии сегодняшнего дня. Здесь никакой дезинформации в этом плане нет", – сказал Жданов.

Напомним, ранее в Представительстве президента Украины в АРК сообщили, что оккупанты в Крыму начали строить защитные сооружения на админгранице с Херсонской областью. Также на полуострове продолжается скрытая "мобилизация", а с 19 сентября мужчинам запрещено уезжать из Крыма.

Один против пяти: пограничник на фронте самостоятельно захватил в плен россиян, которых спутал с ВСУ

Читайте также: