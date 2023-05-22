"Отличный результат": Зеленский высказался о работе ПВО по российским "Шахедам"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов ПВО, которые с вечера 21 мая по состоянию на утро 22 мая уничтожили 25 "Шахедов".

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

“Хочу поблагодарить сегодня всех наших воинов, защищающих небо. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра сбито 25 "Шахедов". 25 из 25. Отличный результат. И каждое такое ущерб – это спасенные жизни людей, это наша спасенная инфраструктура. Спасибо”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что удалось сбить и часть российских ракет. Однако были попадания.

“Удалось сбить и часть ракет террористов, но, к сожалению, не все. К сожалению, были попадания. Днепр и Харьков, Одесса и Львов, Киев и Запорожье – все наши города и общины должны получить полноценный воздушный щит. Очень активно работаем над этим вместе с партнерами”, – подчеркнул президент.

Напомним, что российские добровольцы прокомментировали ситуацию в Белгородской области и озвучили свою цель.

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