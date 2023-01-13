"Отмечал необходимость танков западного типа": Кулеба обсудил с Блинкеном увеличение поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США также обсудили дальнейшие санкции против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о том, как увеличить поддержку Украины со стороны США и международного сообщества, включая военную помощь.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter 13 января.

"Я отмечал необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции против России. Благодарен США за поддержку Украины", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Дмитрий Кулеба назвал "две важные вещи", которые помогут Украине пережить зиму в условиях террора РФ. Он подчеркнул, чтобы люди пережили зиму в условиях российского террора, Украина нуждается в большей системе противовоздушной обороны, а также поставках энергетического оборудования.

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