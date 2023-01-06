Отмечены "Z": в Беларусь из РФ перебросили еще не менее 50 единиц военной техники (фото)

В Беларусь из России прибыл очередной эшелон с российской военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z".

Как сообщает мониторинговый сайт "Белорусский гаюн", в эшелоне прибыло около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.

Фото: Белорусский Гаюн

Отмечается, что на одной из машин номера с 44 регионом РФ — это Западный военный округ.

Вчера, 5 января, эшелон с этой техникой прошел в направлении Барановичей через Минск и Фаниполь. И по данным "Белорусский гаюн", прибыл в Барановичи.

Фото: Белорусский Гаюн

Фото: Белорусский Гаюн

Украина готовится к возможному наступлению РФ из Беларуси

Напомним, Украина готовится к возможному вторжению РФ из Беларуси. Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что врага планируют остановить еще на границе. По его словам, Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению.

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