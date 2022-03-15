Отмена НДС и проверок для бизнеса: Зеленский рассказал об экономических изменениях для украинцев во время войны

Зеленский заявил о запуске налоговой реформы.
Кабинет Министров Украины во время войны, развязанной Россией, согласовал пакет решений в поддержку украинской экономики, чтобы бизнес работал и люди были с работой там, где это позволяет безопасность и граждане готовы к этому.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.
В частности, речь идет о таких изменениях для бизнеса:
1. Стартует налоговая реформа. Вместо НДС и налога на прибыль будет ставка 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группы ФЛП, вводится добровольная уплата единого налога.
2. Максимальная дерегуляция бизнеса. То есть отменяются все проверки для всех бизнесов. Главное и единственное условие – работодатель должен обеспечить нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона.
Напомним, первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что Украина на восстановление разрушенной во время войны инфраструктуры должна направить более 119 млрд долларов, и ежедневно эта сумма растет.
Как сообщалось, советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что бизнес должен работать, потому что должен работать тыл и не должна быть обескровлена финансовая система Украины. Всем, кто не занят непосредственно в обеспечении боеспособности фронта, в стратегическом волонтерстве важно вернуться к рабочему месту.
Читайте также:
- Война России против Украины обернется для РФ неизбежным дефолтом из-за введенных санкций — глава МВФ
- Шмигаль назвал главные задачи правительства и обратился к бизнесу
- Война России против Украины: глава МВФ предупредила о "дальновидных последствиях" для мировой экономики
- Какая сейчас экономическая ситуация в Украине – советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко