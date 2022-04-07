Отмена платы за роуминг и соцвыплаты: Шмыгаль рассказал, что правительство делает для тех, кто выехал за границу

Отмена платы за роуминг и соцвыплаты: Шмыгаль рассказал, что правительство делает для тех, кто выехал за границу

Он приветствовал решение стран ЕС о введении механизма временной защиты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь уехавшим украинцам.

Об этом премьер сказал в видеообращении 7 апреля.

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"Сейчас говорим о необходимости убрать плату за роуминг, социальные выплаты в "Дії", развертывание украинского учебного процесса, включение Украины в единое европейское платежное пространство и многое другое", — рассказал Шмыгаль.

"Приветствуем решение стран ЕС о внедрении механизма временной защиты. Ведь наша цель – возвращение всех украинцев домой", – добавил глава правительства.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Напомним, Шмыгаль также сообщил, что по состоянию на 6 апреля в Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев. Столько же людей уже вернулись на Родину из-за границы.

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