Отменят ли военное положение сразу после прекращения огня: что говорят в Раде

Потенциальное прекращение боевых действий в Украине не означает одномоментную отмену военного положения. Возвращение к мирной жизни будет длительным процессом.

Об этом народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил в эфире телеканала "Новыны Live".

По его словам, военное положение будет отменено не сразу после прекращения огня, ведь государство должно обеспечить безопасность людям.

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"Не сразу. Должны быть гарантии безопасности. Поймите, что самый простой момент – условно три дня отсутствия обстрелов, прекращение боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. То есть так не работает. Работает: внесение указа о прекращении военного положения должно основываться на решении наших структур по безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть или как следствие определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности или какие-то большие гарантии – ну, конечно, не Будапештский меморандум", – объяснил Юрчишин.

Он подчеркнул, что прекращение огня не является основанием для отмены военного положения.

"Отмена военного положения должна базироваться на том, что государство гарантирует безопасность людям и в частности тем людям, которые сейчас находятся на границе разграничения, на фронте, на оккупированных территориях. Поэтому это не будет одномоментный такой… Как бы нам ни мечталось, как бы нам ни хотелось верить во всесильность Трампа, это будет длительный процесс", – рассказал нардеп.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы уже в 2025 году война завершилась достойно для страны.

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