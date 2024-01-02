Отменять статус ограниченно пригодных опасно – глава общественной организации о мобилизации

В новом законе о мобилизации могут упразднить статус ограниченно пригодных для военной службы. Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вопрос годности определяет не наличие разных групп инвалидности, а военно-врачебная комиссия. Именно из-за этого, по его словам, в новом законопроекте оставили лишь два понятия: годный и непригодный к военной службе.

Глава и соучредительница ОО "Принцип" Любовь Галан в колонке "LIGA.net" объяснила, почему полностью отменять статус ограниченно пригодных опасно

Так, по ее словам, есть большая проблема с должностями для этих людей.

"Поскольку у нас продолжаются активные боевые действия и многие болеют, имеют ранения или уже заходят в армию с ухудшенным состоянием здоровья, большое количество людей могло получить этот статус в процессе службы и для них нет места. Как следствие, такие люди испытывают проблемы с переводами или недобропорядочные командиры используют таких людей для участия в боевых действиях", — отметила она.

Любовь Галан отмечает, что эта категория людей должна получить более конкретное определение того, какие функции они могут выполнять в армии.

"Сейчас формулировка, которая была и есть в 402-м приказе, – например, непригоден к десантно-штурмовым войскам, пригоден к службе в частях обеспечения. Если грубо говорить, то если ты в ТРО, то ты же не в десантно-штурмовых войсках. Но на самом деле твоя физическая нагрузка достаточно серьезная. Критерии, прописанные по родам войск в 402-м приказе, не совсем соответствуют реалиям современной войны, где люди в ТРО имеют такие же нагрузки как и те, кто служит в ДШВ", — отметила она.

По мнению ОО "Принцип", тех изменений, которые будут разработаны, несмотря на то, что заберется статус ограниченно, недостаточно. Должна быть промежуточная категория состояний, предусматривающих службу в тыловых частях, частях обеспечения и т.д.

"Очевидно, что государство не заинтересовано в том, чтобы все ограниченно пригодны увольнялись. Но мы уже начали обсуждение с ответственными органами о том, что все-таки нужно учесть возможность не служить на "передке". Есть определенные состояния, когда действительно человек может нести безопасную службу, к примеру, в штабе, но если она попадет в условия боевых действий, она может нести угрозу не только себе, но и окружающим. Это просто преступно", — резюмировала Любовь Галан.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.

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