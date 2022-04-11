Отметил победу: российский гонщик в Португалии показал нацистское поздравление

Люди, обвиняющие украинцев в нацизме, празднуют победу нацистскими жестами.
15-летний россиянин Артем Северюхин отметил победу на этапе чемпионата Европы по картингу нацистским жестом.
Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Приветствие россиянин Артем показал в Португалии, где он выступал под итальянским флагом. Российские СМИ уже процитировали мать юного нациста. Та говорит, мол, ее сын просто так праздновал свою победу и "отправил сердечки команде". Вот так и выходит, что родители тех, кто обвиняет нашу страну в нацизме, сами воспитывают фашистов. А после зверств под Киевом это утверждение – бесспорно", — подчеркнул Ткаченко.
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