"Отминусировался коллаборант": на Запорожье нашли повешенным "начальника полиции"

В оккупированной Михайловке на Запорожье нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".
До этой измены Рыжков служил в Госпогранслужбе Украины.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
"Соцсети сообщают, что в оккупированной Михайловке Запорожской области снова отминусировался коллаборант. Пишут, что его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому в режиме ожидания официальной информации", – говорится в заявлении.
Журналист добавил, что Рыжков когда-то был украинским пограничником, а значит, давал присягу на верность украинскому народу. После отставки основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины".
"Но предал. Сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции", – сообщил Цаплиенко.
Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.
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