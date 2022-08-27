"Отминусировался коллаборант": на Запорожье нашли повешенным "начальника полиции"

В оккупированной Михайловке на Запорожье нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".

До этой измены Рыжков служил в Госпогранслужбе Украины.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Соцсети сообщают, что в оккупированной Михайловке Запорожской области снова отминусировался коллаборант. Пишут, что его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому в режиме ожидания официальной информации", – говорится в заявлении.

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Журналист добавил, что Рыжков когда-то был украинским пограничником, а значит, давал присягу на верность украинскому народу. После отставки основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины".

"Но предал. Сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции", – сообщил Цаплиенко.

Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

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