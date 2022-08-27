Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Отминусировался коллаборант": на Запорожье нашли повешенным "начальника полиции"

Дата публикации
Просмотры
844
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Отминусировался коллаборант": на Запорожье нашли повешенным "начальника полиции"

Скриншот с видео

В оккупированной Михайловке на Запорожье нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".

До этой измены Рыжков служил в Госпогранслужбе Украины.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Соцсети сообщают, что в оккупированной Михайловке Запорожской области снова отминусировался коллаборант. Пишут, что его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому в режиме ожидания официальной информации", – говорится в заявлении.

Журналист добавил, что Рыжков когда-то был украинским пограничником, а значит, давал присягу на верность украинскому народу. После отставки основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины".

"Но предал. Сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции", – сообщил Цаплиенко.

Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация