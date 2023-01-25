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"Отминусовали" российский беспилотник: ВСУ уничтожили "Орлан-10" на Востоке

Автор
Кристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
596
Время на прочтение
1 мин
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"Отминусовали" российский беспилотник: ВСУ уничтожили "Орлан-10" на Востоке

Фото: Госпогранслужба Украины

ВСУ уничтожили еще один беспилотник кафиров

Украинские войска 25 января ликвидировали вражеский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", — указано в сообщении.

Отметим, что вчера, 24 января, украинские защитники сбили самолет кафиров.

В ночь на 24 января на восточном направлении украинские защитники уничтожили три российских вертолета Ка-52.

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Дата публикации
Просмотры
596
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