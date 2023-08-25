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"Отминусовали сотни окупантов": в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Отминусовали сотни окупантов": в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении / Фото: Associated Press

Также украинские воины уничтожили 23 единицы военной техники противника.

Вооруженные силы Украины в сутки на Таврическом направлении убили 109 и ранили 106 российских захватчиков.

Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, украинская артиллерия за сутки выполнила 1327 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 273 человека (безвозвратные — 109, раненые — 160, плен — 4)", — подчеркнул Тарнавский.

Также украинские воины уничтожили 23 единицы военной техники противника.

"В частности, речь идет о 6 боевых бронированных машин (ББМ), 7 артиллерийских системах и минометах, 1 реактивной системе залпового огня, 2 беспилотных летательных аппарата, 6 единиц автомобильной и 1 — специальной технике. Кроме того, было уничтожено 3 склада боеприпасов". – поделился Тарнавский.

Отметим, что Вооруженные силы продолжают работать на Таврическом направлении и уничтожать оккупационные войска РФ.

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Дата публикации
Просмотры
134
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