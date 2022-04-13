Отношения Медведчука с РФ и фальшивые лаборатории по изготовлению "боевых" наркотиков: главные фейки и манипуляции за сутки

Отношения Медведчука с РФ и фальшивые лаборатории по изготовлению "боевых" наркотиков: главные фейки и манипуляции за сутки

В РФ заявили, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений со страной-агрессором.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 13 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией". В то же время он подчеркнул, что "никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука по нормализации отношений". Предостерегаем: это - манипуляция

Несмотря на то, что украинские войска ведут оборонительную войну, губернатор Курской области заявил, что "украинская сторона обстреляла пограничный пункт РФ, а российские пограничники открыли ответный огонь". Предостерегаем: это – манипуляция!

Минобороны РФ утверждает, что незаконные вооруженные формирования ОРДО "обнаружили под Мариуполем лабораторию по изготовлению "боевых" наркотиков для украинских националистов", но пропагандисты испортили замысел РФ и добавили фото харьковской школы. Предостерегаем: это – фейк!

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