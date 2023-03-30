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Отношения между ЕС и Китаем зависят от позиции Пекина по поводу войны в Украине — глава Еврокомиссии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Отношения между ЕС и Китаем зависят от позиции Пекина по поводу войны в Украине — глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения между Евросоюзом и Китаем важны и сложны.

Позиция Пекина по поводу российского вторжения в Украину будет определяющим фактором для отношений между странами Европейского союза и Китаем.

Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщается в ее Twitter.

"То, как Китай будет действовать на фоне ситуации в Украине, станет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем", — заявила она.

Она отметила, что отношения между Евросоюзом и Китаем важны и сложны, поэтому очень важно, чтобы они развивались в правильном направлении, отвечающем интересам и национальной безопасности стран Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что в Вашингтоне не примут "мирных предложений" Китая или других стран по войне, которые могут подыгрывать Кремлю.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китайский лидер Си Цзиньпин официально объявил, что готовится к войне.

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Дата публикации
Просмотры
170
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