Отныне затопленный крейсер РФ "Москва" принадлежит Украине, ученые уже планируют подводную экспедицию

По всем международным конвенциям судно переходит в собственность в той стране, в чьих водах оно затонуло.

Флагман черноморского флота "Москва" лежит всего в 50 милях от украинского берега и ученые уже планируют экспедицию к затонувшей гордости российского флота, говорится в ТСН.

Сергей Воронов – директор центрального военно-морского музея Украины, и с 15 апреля именно его ведомству принадлежит ракетный крейсер "Москва". Ученый просит называть утопленника правильно – объект подводного культурного наследия под №2064, именно так затонувшая российская гордость записана в реестр. Воронов отмечает, что по всем законам «Москва», как и прежде, отныне принадлежит Украине.

"Это исключительно экономические воды Украины и согласно международной конвенции ЮНЕКО от 2006 года, которую Украина ратифицировала, все следы человеческой жизнедеятельности на дне Черного моря являются собственностью государства Украина", — отмечает Сергей Воронов.

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Он уже не одно десятилетие ищет затонувшие корабли в Черном море, поднимал с морского дна античные амфоры, пулеметы Первой мировой войны, остатки кораблей Второй мировой, а теперь вот самый большой и самый дорогой корабль, который лежит на Черноморском дне — и приятно, что его утопили украинские военные во время русской захватнической войны против Украины.

«Ходят, не подтвержденные пока байки, находящиеся там на хранении частица Креста Господня, который подарил Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, величиной в несколько миллиметров и стоила 40 миллионов долларов, и должна была защитить этот крейсер», — рассказывает ученый.

Но ученые вряд ли постараются поднять что-то из Москвы. На его борту очень много взрывчатки, еще предстоит выяснить нет ли там ядерных боеголовок, существует большая проблема с сотнями тонн солярки на его борту.

Флагман черноморского флота "Москва" теперь принадлежит Украине

Украинские специалисты уже готовят подводные аппараты для гуманитарного разминирования. Для обследования крейсера планируется привлекать немецких и американских ученых. К счастью, флагман Черноморского флота затонул не глубоко, там примерно метров 50. Если учесть, что сам крейсер был высотой 40 метров, то такая глубина позволит даже начинающим дайверам увидеть палубу "Москвы", по которой Путин так любил водить иностранных высоких гостей.

А вот о дольке Креста, на котором распяли Иисуса, которая якобы хранилась на Москве, то ученые провели даже ученый совет. На нем наши специалисты приняли однозначное решение, что Бог на нашей стороне и крейсеру эта частица не помогла.

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