"Отобрать украинский флаг – это нападение на каждого, кто сейчас защищает Европу", — Кулеба об инциденте в Берлине

"Отобрать украинский флаг – это нападение на каждого, кто сейчас защищает Европу", — Кулеба об инциденте в Берлине

8 мая полиция Берлина отобрала гигантский украинский флаг у советского мемориала. Кулеба отреагировал.

Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отреагировав на инцидент с отобранным флагом Украины в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе.

"Отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", - отметил он.

Напомним, ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.

Полиция Берлина свернула большой украинский флаг, который принесли активисты к мемориалу погибшим во Второй мировой войне

Читайте также: