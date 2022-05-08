"Отобрать украинский флаг – это нападение на каждого, кто сейчас защищает Европу", — Кулеба об инциденте в Берлине

8 мая полиция Берлина отобрала гигантский украинский флаг у советского мемориала. Кулеба отреагировал.
Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отреагировав на инцидент с отобранным флагом Украины в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе.
"Отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", - отметил он.
Напомним, ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".
Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.
Читайте также: