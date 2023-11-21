Отомстили за 128 бригаду: ВСУ накрыли большое скопление россиян во время "награждения"

ВСУ в день ракетно-артиллерийских войск РФ накрыли большое скопление окупантов из 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области.

Основатель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр) рассказал, что украинские военные отплатили оккупантам за подлый удар по 128 бригаде в Запорожье. Так, 19 ноября было уничтожено большое скопление россиян, собиравшихся получать "награды" за убийства украинцев.

Об этом военнослужащий ВСУ "Мадьяр" сообщил в своем Facebook.

По его словам, поражение произошло в день ракетных войск и артиллерии РФ во время награждения 810-й севастопольской бригады морской пехоты. Россияне пытались тщательно спрятать место своего сборища — оно было тщательно замаскировано на опушке леса.

"Возмездие: через две недели после атаки на 128-й. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя им Бурденко", — написал Роберт Бровди, намекая, что россияне снова солгут о причинах гибели своих вояков.

Всего по данным украинского воина погибли по меньшей мере 25 оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава россияне тщательно засекретили.

Удар по 128 бригаде ВСУ

3 ноября российские войска нанесли удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожской области. По данным СМИ и военных, воинов собрали на награждение ко Дню артиллерии. В результате ужасной атаки пострадали военные и гражданские, погибли 19 бойцов 128-й ОГШБ.

По словам анонимного военного бригады, в результате циничного удара РФ выжить удалось тем, кто был в здании. Все находившиеся на улице военные погибли. По его мнению, жертв могло быть меньше, если бы военные были в бронежилетах. Большинство их сняли.

В ДБР предположили, что вероятной мишенью оккупантов во время удара мог быть, в частности, комбриг, не успевший на построение. В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на самом деле происходило во время террористического удара по 128-й бригаде. Сейчас все известно поминутно.

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