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Отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой — мэр города

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Отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой — мэр города

Виталий Малецкий

Обстрел россиянами инфраструктуры Кременчуга привел к повреждению ТЭЦ и ставит под угрозу отопительный сезон 2022-2023 годов и обеспечение города горячей водой.

Из-за ракетных обстрелов в Кременчуге, которые оккупанты цинично совершили на Пасху, под угрозой оказался следующий отопительный сезон, поэтому в ближайшее время соберется комиссия ТЭБ и ЧС, чтобы разработать план действий по восстановлению ТЭЦ до следующего отопительного сезона.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий 25 апреля.

"Вчера вечером, несмотря на Пасху, рашистские сатанисты 9 ракетами ударили по объектам инфраструктуры Кременчуга. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек получили ранения. Разрушение ТЭЦ ставит под угрозу отопительный сезон 2022-2023 годов В ближайшее время проведем заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотрим план действий по возобновлению ТЭЦ до следующего отопительного сезона", — сказал он.

По его словам, из-за атаки оккупантов на объектах всю ночь работали спасатели.

"Пожарные — настоящие герои, благодаря которым удалось локализовать пожар и значительно уменьшить загрязнение воздуха, который сейчас находится в пределах нормы на территории Кременчуга. Наш дух не сломать никакими ракетами! Только растет ненависть к рашистам! Мы обязательно победим!" — подытожил Малецкий.

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