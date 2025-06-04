Оторвать Крым от России легче, чем другие оккупированные территории Украины— Портников

Крымский мост необходимо «эффективно и уверенно» уничтожить / © ТСН.ua

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Россия не намерена останавливаться и стремится захватить еще больше украинских территорий, в том числе и на юге нашей страны. А для обеспечения своей оккупационной армии россияне используют оккупированный полуостров и незаконно построенный Крымский мост. Впрочем, перерезать этот путь и оторвать Крым от России пока даже легче, чем вернуть оккупированные территории в других областях Украины.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем ютуб-канале.

«Конечно, Крымский мост не может использоваться Россией для помощи собственным вооруженным силам, потому что очевидно, что Москва продолжает надеяться на экспансию на украинском юге. Она совсем не намерена ограничиваться оккупацией этой части Херсонской области, которая остается под контролем агрессивных сил РФ. Очевидно, что амбиции Москвы гораздо серьезнее», — отметил Портников.

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Он добавил, что инфраструктура Крымского моста позволяет поддерживать жизнедеятельность оккупационных войск и коллаборационного аппарата власти на полуострове, поэтому ее необходимо «эффективно и уверенно» уничтожить. По словам Портникова, это покажет оккупантам, что они «не имеют и не будут иметь в будущем никакого реального контроля» над ситуацией на оккупированных территориях Украины.

«И, как мы понимаем, инфраструктурно оторвать Крым от России даже легче, чем другие оккупированные россиянами регионы Украины — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, за которые Россия продолжает бои, в том числе и с помощью путей, которые ведут через этот мерзкий мост», — подчеркнул Виталий Портников.

Напомним, украинская служба безопасности провела спецоперацию и уже в третий раз поразила Крымский мост. Каждый удар по этой законной военной цели подрывает логистические возможности русских. К тому же Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.