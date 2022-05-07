"Отпели, отплясали", плитку испортили”: военные РФ снимают празднование 9 мая в городах оккупированной Херсонщины

Российские военные пытаются организовать массовое празднование 9 мая в городах временно оккупированной Херсонской области, но желающих мало.

Для картинки сцены обустраивают на центральных площадях городов и привозят зрителей, чтобы российские СМИ смогли снять "сюжеты".

В частности, городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщил, что во время состоявшегося 6 мая концерта была повреждена тротуарная плитка. Также он говорит, что для "картинки" в город были завезены автобусы со зрителями, были и пару десятков местных жителей.

"Отпели, отплясали", плитку испортили. Придет время, и мы восстановим плитку, как и восстановим нормальную мирную жизнь в украинском Скадовске", — написал городской голова Александр Яковлев.

Фото: Александр Яковлев

Накануне в Геническе состоялось представление до 9 мая.

Зрителей, решившихся посетить концерт вживую, было мало. Большинство из них – пожилые женщины. Вероятно, массовку привезли из Крыма вместе с исполнителями, пишет издание henichesk.city.

Сцену слепили из того, что было под руками и разместили прямо перед памятником Ленину, на фоне русского и советского флагов. Пели русские и крымские ансамбли и соло-исполнители. Пели, конечно, песни о “победе” и “боевом духе российского солдата”. Концерт контролировали оккупанты.

Херсонский политик и экс-депутат ВРУ Сергей Хлань прокомментировал шоу у себя на Facebook-странице:

"В Геническе оккупанты провели инсценировку 9 мая. Согнали людей, включили музыку (это типа обещанный концерт), контролировали все дулами автоматов. По области ставят лениных, вешают совковые плакаты и безумную "бабушку" с красной тряпкой на фоне огня. Самые плохие традиции, победобесие и все это безумие, которое никто не воспринимает, только подчеркивают, что россияне здесь уже проиграли. Их ненавидят. Осталось доработать ВСУ".

Ранее стало известно, что во временно оккупированной Каховке так называемая "власть", назначенная военными РФ, планирует масштабно отметить 9 мая.

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Прямая связь с Херсоном: как живут на оккупированной территории

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