Отправь Путина на Юпитер: в Украине можно пожертвовать 99 грн на "ракету"

Отправь Путина на Юпитер: в Украине можно пожертвовать 99 грн на "ракету"

Отправь Путина на Юпитер за 99 грн.

Деньги пойдут на армию и восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

Такой сервис запустили в Министерстве цифровой трансформации.

Как работает: берете Путина на этом сайте, и заплатив 99 грн или $2.99 отправляете его в космос.

Путин полетит на Юпитер, а вы – пожертвуете деньги на развитие нашей страны.

Почему Юпитер? Это газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы.

Счет принадлежит государственному предприятию "Дія", а средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры.