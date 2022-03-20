Отправили десант РФ в ад: украинские защитники разбили колонну российской техники (видео)

ВСУ уничтожили многие техники оккупантов.
Украинские защитники разбили колонну российской военной техники и отправили оккупантов в ад.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
На видео видно много уничтоженной техники оккупантов. Точное место уничтоженной российской техники неизвестно.
"Колонну российского десанта отправили в ад", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты деморализованы из-за больших потерь в Украине. Поэтому они решили применить "секретную тактику" — бежать из Украины.
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