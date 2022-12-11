Отправили голых: "мобики" из Кемеровской области РФ пожаловались губернатору на плохое обепечение

"Мобики" жалуются, что у них ничето нет, а "из медицины — один жгут".

Российские "мобики" из Кемеровской области записали видеообращение к своему губернатору, в котором рассказывают о своем плохом обеспечении.

Ролик распространился в Сети.

Сейчас мобилизированные из российского Кузбасса находятся в Ставрополе. Инструктор по боевой подготовке 247 десантно-штурмового полка на видео заявляет, что у резервистов ничего нет: "из медицины — один жгут", "из защиты — две брони", нет термобелья и "пацаны мерзнут".

"Ваши бойцы, которые вы отправили к нам, в Ставропольский край, практически голые. У них нет медицины: из всей медицины один жгут. Из защиты — практически ничего, только две брони, все открытое. Ничего практически нет: ни термобелья, ничего. Пацаны мерзнут. В Украине уже холодно, и для выполения задач нужно обмундирование. Ждем от вас обратной связи", – сетует инструктор оккупантов.

Напомним, что оккупанты плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение.

Это далеко не первый раз, когда российские мобилизированные жалуются на плохое обеспечение. Так, недавно в Ульяновске мобилизованные оккупанты жаловались на отсутствие выплат и обеспечения.

В Казани толпа разъяренных "мобиков" обругала генерала, требуя от начальства улучшить условия содержания. Генерал не сумел успокоить подчиненных и сбежал с лагеря.

В учебном центре в Елане, что в Свердловской области, мобилизованные страдали от вшей. Вспышка педикулеза среди призывников произошла потому, что им не хватало мест для мытья.

В Беларуси среди российских мобилизованных также произошла вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий.

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