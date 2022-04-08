"Отправили, как мясо, на первую линию": пленный боевик "ДНР" рассказал, как его схватили в армию с улицы

"Отправили, как мясо, на первую линию": пленный боевик "ДНР" рассказал, как его схватили в армию с улицы

Мужчине дали автомат, несколько магазинов с патронами и без бронежилета увезли на передовую.

СБУ показала видеозапись с пленным боевиком "ДНР" из Макеевки, который рассказал, что его "мобилизовали" прямо с улицы и увезли на БМП воевать.

Соответствующий ролик опубликован 8 апреля.

"Вот этого жителя Макеевки, по его словам, "забрали по мобилизации с улицы". А уже в конце марта снарядили автоматом и 4 магазинами с патронами, посадили в БМП вместе с другими "новобранцами" и повезли на передовую. Без бронежилетов. Зачем?..." – говорится в сообщении СБУ.

Там добавили, что боевиков подбили еще по дороге. Уцелевший житель Макеевки надеялся, что выживших отправят подальше от фронта. Но их раненых и избитых просто пересадили в другую БМП и увезли дальше.

"Мы встретились с бригадой на БМП. Нас посадили на "бронь" и отправили, как мясо, нас на первую линию на прорыв в Раздольное. По дороге нас подбили, многие пацаны погибли. Мы залезли на вторую "беху", раненные, избиты все. Нас повезли, оказывается, дальше. Мы думали, что нас обратно повезут. Из нас уцелели всего несколько человек", — рассказал пленный.

В СБУ отметили, что сдавшись в плен ВСУ, этот мужчина якобы понял, что реальность отличается от пропагандистской картинки на телевидении.

Напомним, ранее в СБУ обнародовали очередной перехваченный разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что российские военные так "выгребают" от украинских, что называют эту войну адом для себя.

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