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Отправили на аудиенцию к Жириновскому: на Сумщине уничтожили оккупантов, бежавших с награбленным имуществом

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Отправили на аудиенцию к Жириновскому: на Сумщине уничтожили оккупантов, бежавших с награбленным имуществом

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Пятерых врагов из 8 "откобзонили", а троих взяли в плен.

В селе Дептовка Сумской области ВСУ уничтожили 5 оккупантов, еще 3 взяли в плен вблизи перевернутого "Урала", нагруженного награбленным имуществом украинцев.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Какими надо быть недоразвитыми болванами (вдобавок ко всему прочему, конечно), чтобы крутиться возле перевернутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан, хорошо зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию с Жириновским? Ну вот как это, как?", — пишет генпрокурор.

По ее словам, к оккупантам подошли бойцы ВСУ, пять врагов из 8 "откобзонили", а троих взяли в плен. Венедиктова обратила внимание, что россияне даже перед лицом смерти или плена не перестают грабить.

Напомним, что в Сумской области оккупанты забрали медь и кастрюли, а тела товарищей оставили.

Ранее в Сумской области нашли замученного оккупантами мужчину со связанными руками.

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