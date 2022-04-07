Отправили на аудиенцию к Жириновскому: на Сумщине уничтожили оккупантов, бежавших с награбленным имуществом

Отправили на аудиенцию к Жириновскому: на Сумщине уничтожили оккупантов, бежавших с награбленным имуществом

Пятерых врагов из 8 "откобзонили", а троих взяли в плен.

В селе Дептовка Сумской области ВСУ уничтожили 5 оккупантов, еще 3 взяли в плен вблизи перевернутого "Урала", нагруженного награбленным имуществом украинцев.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также читайте Умер российский политик Владимир Жириновский — Официально

"Какими надо быть недоразвитыми болванами (вдобавок ко всему прочему, конечно), чтобы крутиться возле перевернутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан, хорошо зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию с Жириновским? Ну вот как это, как?", — пишет генпрокурор.

По ее словам, к оккупантам подошли бойцы ВСУ, пять врагов из 8 "откобзонили", а троих взяли в плен. Венедиктова обратила внимание, что россияне даже перед лицом смерти или плена не перестают грабить.

Напомним, что в Сумской области оккупанты забрали медь и кастрюли, а тела товарищей оставили.

Ранее в Сумской области нашли замученного оккупантами мужчину со связанными руками.

Читайте также: