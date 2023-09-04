"Отправили на дно": Гуменюк об уничтожении катера с оккупантами

Украинские военные уничтожили катер российских оккупантов на юге Украины.

О подробностях сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Наша группировка, в состав которой входит группировка Военно-морских сил, отработала по этому катеру. Было продемонстрировано обществу, как это работает. Такого типа плавсредства россияне используют не очень часто, но такой попал в наше поле зрения и был отправлен за "Москвой" — курсом российского военного корабля. Хотя катер сам по себе гражданский. Тем не менее, они "отжимают" у гражданских такие плавсредства и пытаются их использовать, в том числе и для ротации. Поскольку левобережье в нашей зоне ответственности для них — самое горячее направление, и особенности его географии в том, что там много островов и проливов. Ротацию личного состава они осуществляют с помощью таких лодок. Мы стараемся их тщательно отслеживать и каждый раз отправлять на дно", — сказала она.

Напомним, российские оккупанты пытались высадиться в северо-западной части Черного моря. ВСУ с воздуха уничтожили вражеский катер и ликвидировали 6 оккупантов.

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