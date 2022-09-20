Отправили на тот свет 90 россиян и уничтожили три танка: результаты ударов по врагу на юге

Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30» уничтожены.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.
Подтвержденные потери врага составляют 90 россиян, три танка, восемь единиц другой автобронетехники, три гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», четыре самоходных 152 мм «Акации», две самоходных орудия «Гиацинт-С», шесть реактивных систем залпов огня «Град» и состав вражеских боеприпасов в Правдино.
Напомним, в Запорожской области ВСУ уничтожили 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника.
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