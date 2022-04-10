Отправили в ад танки вместе с оккупантами: на востоке Украины ВСУ уничтожили военные силы и технику россиян

Отправили в ад танки вместе с оккупантами: на востоке Украины ВСУ уничтожили военные силы и технику россиян

Ликвидировано 26 российских оккупантов.

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 10 апреля успешно отбили 4 атаки врага на Донецком и Луганском направлениях.

Также защитники нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:

5 танков

8 единиц бронированной техники

6 военных автомобилей

8 артиллерийских систем противника

Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

"В целом в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 6 вертолетов" – говорится в сообщении.

Тем временем оперативно-тактическая группировка "Восток" в течение суток уничтожила:

личного состава – 26

БМП/БТР – 1

АО – 2

вертолетов — 2

БПЛА – 1

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