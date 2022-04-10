Отправили в ад танки вместе с оккупантами: на востоке Украины ВСУ уничтожили военные силы и технику россиян

Ликвидировано 26 российских оккупантов.
Украинские бойцы Объединенных сил в течение 10 апреля успешно отбили 4 атаки врага на Донецком и Луганском направлениях.
Также защитники нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:
- 5 танков
- 8 единиц бронированной техники
- 6 военных автомобилей
- 8 артиллерийских систем противника
Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.
"В целом в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 6 вертолетов" – говорится в сообщении.
Тем временем оперативно-тактическая группировка "Восток" в течение суток уничтожила:
- личного состава – 26
- БМП/БТР – 1
- АО – 2
- вертолетов — 2
- БПЛА – 1
Читайте также: