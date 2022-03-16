"Отправили вслед за российским кораблем": украинские военные сбили два вражеских самолета над Одесской областью

"Отправили вслед за российским кораблем": украинские военные сбили два вражеских самолета над Одесской областью

Пилоты успели катапультироваться, но упали в Черное море.

Зенитное ракетное подразделение "Воздушное командование "Пивдень" ликвидировало два вражеских самолета Су-30.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"Сегодня (16 марта – ред.), в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем", — говорится в сообщении.

Пара истребителей российских оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области, однако украинские военные помешали этому.

"Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!" — Сообщают Воздушные силы ВСУ.

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