"Отправили вслед за российским кораблем": украинские военные сбили два вражеских самолета над Одесской областью

Пилоты успели катапультироваться, но упали в Черное море.
Зенитное ракетное подразделение "Воздушное командование "Пивдень" ликвидировало два вражеских самолета Су-30.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Сегодня (16 марта – ред.), в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем", — говорится в сообщении.
Пара истребителей российских оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области, однако украинские военные помешали этому.
"Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!" — Сообщают Воздушные силы ВСУ.
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