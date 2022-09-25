"Отправился к Кобзону": в Херсоне в отеле погиб известный коллаборант Алексей Журавко

В результате ракетного удара по центру Херсона погибли два человека, в том числе бывший народный депутат и коллаборант Алексей Журавко.

Удар был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS по гостинице в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, ведется разбор завалов и поиск пострадавших.

Депутат Херсонского облсовета и военнослужащий Сергей Хлань рассказал подробности инцидента.

Утром, 25 сентября, прогремел взрыв в отеле Play. Это заведение расположено в районе центрального рынка в Херсоне.

"Предатель Алексей Журавко все! Отправился к Кобзону. Там находились росгвардейцы и пропагандистская съемочная группа Russia Today. Сейчас все российские паблики сообщают, что отправился в ад бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко",– написал Хлань на своей странице Facebook.

Справка:

Журавко дважды избирался народным депутатом Верховной Рады Украины (V и VI созыв) от Партии регионов. С началом войны в Донбассе в 2014 году он сбежал в Россию, где активно поддерживал политику Путина.

В декабре 2020 года СБУ обвинила бывшего нардепа в создании террористической организации и действиях по свержению конституционного строя Украины и объявила о подозрении.

В 2022 году после оккупации юга Украины экс-депутат вернулся в Херсон, где благодарил российских оккупантов за "освобождение".

Накануне стало известно, что глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме после отравления.

Мэр-самозванец и копы-предатели: СБУ разоблачила 8 коллаборантов в Луганской области

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