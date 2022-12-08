Отправит ли Лукашенко белорусов на войну против Украины: ответ советника Тихановской

Лукашенко и Путин и дальше будут давить на Украину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не отправит белорусов на войну против Украины. Ему и диктатору Путину выгоднее нагнетать ситуацию на границах с Украиной.

Об этом в эфире телеканала "Freeдом" рассказал старший советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Отправлять белорусские войска в Украину для Путина и Лукашенко — это большой риск. Потому что это может привести к внутренней динамике, недовольству военных, отказу их от участия в войне. Это будет очень эпически, если вся эта техника, которую на лукашенковском телевидении пиарили, как лучшую в мире, застрянет в первом болоте или будет разбитой ВСУ. Они это все понимают. Для Лукашенко и Путина лучшая стратегия — это нагнетание ситуации. Это лучше, чем фронт. Это создает давление на Украину и беларусское общество", — сказал Франак Вячорка.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Украину двинулась российская оккупационная армия. Россияне таким образом хотели быстро захватить Киев, чтобы установить в Украине марионеточный режим. Однако ВСУ разрушили их планы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко признал, что его страна причастна к войне против Украины. Беларусь принимает у себя российских оккупантов и предоставляет свою территорию для ракетных ударов по нашему государству.

Сейчас в Беларуси снова находятся российские военные, а потому в Украине еще раз заговорили об угрозе нападения. Однако глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что пока наступления с территории Беларуси не будет.

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